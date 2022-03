Докато Зеленски посещава болници, Путин отказа да се срещне с ранени руски войници

Володимир Зеленски и Владимир Путин живеят в два различни свята по време на войната в Украйна. Първият посещава болници и се среща с цивилни граждани, за да даде кураж на населението, докато вторият не смее да излезе от бункера си.

Украинският президент Зеленски днес отново посети болница, за да се срещне лично с пострадали граждани от руската военна агресия, започната на 24 февруари. Зеленски благодари на лекарите, които се грижат за пациентите в тези черни за Украйна и Европа дни. Руската армия продължава да бомбардира цивилни граждани и сгради, включително болници.

В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитиран от ТАСС, че президентът на РФ Владимир Путин „в момента няма планове за пътуване до зоната на руската специална операция в Украйна или за посещение на (пострадали) войници в болници”. Русия забрани използването на думата „война” за случващото се в Украйна и заплаши със затвор от 15 г. всеки гражданин, който не се подчинява на официалната пропаганда на Кремъл. На 24 февруари руският президент Владимир Путин нареди пълномащабна инвазия в Украйна, изпращайки на смърт хиляди свои войници. Москва отказва да признае реалния брой на убитите руски военнослужещи във войната срещу Украйна.

"Светът трябва официално да признае, че Русия се превърна в терористична държава. Руските войски търпят такива загуби в Украйна, каквито не е имало в Сирия и Чечения. Каквито не са имали съветски войски в Афганистан. Ако вашата война, войната срещу украинския народ, продължи, руските майки ще загубят повече деца, отколкото в афганистанската и чеченската войни взети заедно. Защо ви трябва това? Обръщам се специално към наборниците, които бяха хвърлени в котела на тази война. Чужда война. И към други руски войници, които все още имат инстинкт за самосъхранение. Оставете оръжието си. Така е по-добре, отколкото да умреш на бойното поле, на нашата земя", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

