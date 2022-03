Модерна битка! Сателитите на Илон Мъск дават предимство на украинските сили в спечелването на войната (ВИДЕО)

Сателитната система Starlink на Илон Мъск дава предимство на украинските сили в спечелването на войната с дронове, давайки им възможност да следят нахлулите руснаци. Въздушното разузнаване се използва за атаки срещу руски дронове, насочване към танковата армия на Владимир Путин и проследяване на руските позиции в конфликта, който продължава от 24 февруари, пише The ​​Telegraph.

Дроновете, използвани в бойните действия, могат да използват новодостъпния Starlink, за да поддържат връзка и да предоставят разузнавателни данни, тъй като Украйна е поразена от прекъсванията на интернет и електрозахранването.

С технологията дроновете могат да бъдат насочени да хвърлят противотанкови боеприпаси, за да помогнат за отблъскването на руското настъпление. Успешното внедряване на сателитите потвърди обещанието, което Мъск даде на украинския президент Владимир Зеленски по-рано през месеца SpaceX да изпрати повече сателитни станции на Starlink, за да осигури интернет на някои от засегнатите градове в страната.

По-рано тази седмица пък Мъск дори предизвика Путин в юмручна битка за бъдещето на Украйна.

Президентът на Украйна влезе в Twitter, за да благодари на 50-годишния изпълнителен директор на Tesla за подкрепата и покани технологичния магнат да посети Украйна, след като войната приключи.

„Говорих с Илон Мъск. Благодарен съм му, че подкрепи Украйна с думи и дела. Следващата седмица ще получим още една партида системи Starlink за разрушени градове“, написа Зеленски.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects 🚀. But I’ll talk about this after the war.