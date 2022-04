Руската армия премина в режим "бягство"

Руските сили, които на 24 февруари се насочиха към столицата на Украйна Киев, сега предприеха специална операция по бягство от района. Окупационните сили бяха разгромени и около Киев вече е тихо, предаде „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на сателитни снимки, репортажи от място и оценките на военни анализатори. Градове и села в северното направление бяха освободени от украинската армия през последните дни.

„Безаналоговата“ армия на Владимир Путин претърпя пълен провал дори да се доближи до Киев и вече премина в режим „бягство“. Руските атаки в други райони на Украйна обаче не стихват. Пентагонът предупреди, че руските окупационни сили може да се прегрупират и да опитат нова офанзива към Киев. „Руската операция се провали. Една от основните цели – превземането на Киев, се оказа недостижима цел“, заяви Майкъл Кофман от базирания във Вирджиния Център за военноморски анализи.

Украинската армия твърди, че е превзела и град Буча, който е от стратегическо значение. Освободено е и летище „Гостомел“, което руснаците мечтаеха да превърнат в свой плацдарм. В преговорите за мирно споразумение Кремъл обяви, че ще намали военната активност край Киев и Чернигов, на практика признавайки тоталния провал на руските войници там.

Избягалите руски войници оставят след себе си танкове и друга военна техника. По улиците има унищожени руски танкове, а по земята – трупове. Руската армия, която започна пълномащабна война срещу Украйна на 24 февруари, убива невъоръжени жени, деца и възрастни хора, извършвайки военни престъпления. Преди войната Русия твърдеше, че има модерна, мощна и добре организирана армия, но в боевете край Киев се видя, че това не отговаря на истината. Ужасяващата логистика и неподготвеност изиграха лоша шега на руската окупационна армия, която очакваше да бъде приета като освободител в Украйна.

Western diplomats and independent military analysts say the Russian pullback from Kyiv is real, a sign that Moscow’s initial strategy has failed in the face of grave planning failures, logistical problems and fierce and effective Ukrainian resistance. https://t.co/RDQAQ892pd