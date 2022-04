Украйна е унищожила 676 руски танка

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна обяви, че от началото на руската военна агресия на 24 февруари украинската армия е унищожила 676 руски танка.

Киев обяви, че 18 500 руски войници са намерили смъртта си на украинска земя. Унищожени са и 134 хеликоптера на врага, 7 кораба, 150 самолета, 55 системи за противовъздушна отбрана, 332 артилерийски системи, както и 1858 бойни бронирани машини. 76 цистерни с гориво, както и 94 безпилотни летателни апарата на врага също са унищожени. Москва отказва да разкрие реалния брой на жертвите си във войната срещу Украйна.

Украинската прокуратура съобщи, че са регистрирани повече от 7000 съобщения за военни престъпления, извършени от руската армия в Киевска област. Президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че иска процес за военни престъпления във връзка с убийствата в украинския град Буча. Той също така заяви, че иска да бъдат приети допълнителни санкции срещу Русия. Байдън отново повтори, че смята руския президент Владимир Путин за военнопрестъпник". "Видяхте какво се случи в Буча", каза американският президент.

Destroyed Russian tanks line a road on the outskirts of Ukraine's capital, where Ukrainian troops pose for selfies atop the shell of one vehicle after their forces overran a Russian position.https://t.co/BOIwAQIMFg