Първи СНИМКИ на 4-годишната дъщеря на Кейти Пери

На 14 април светът стана свидетел не само на исторически космически полет, а и на един от най-емоционалните моменти в живота на Кейти Пери. Поп звездата беше част от първия изцяло женски екипаж на Blue Origin, а на Земята я очакваше не кой да е, а четиригодишната ѝ дъщеря Дейзи Дов Блум.

Малката Дейзи, облечена в костюм на астронавт, стоеше на първа линия със сияеща усмивка, докато наблюдаваше как капсулата с майка ѝ плавно се връща от Космоса обратно на Земята. За Пери – този момент не беше просто постижение, а символичен акт на любов. В знак на нежна почит, тя занесе със себе си малка маргаритка (daisy – на английски името на дъщеря ѝ), която вдигна високо към небето след кацането.

the most beautiful things you’ll see today is katy perry’s daughter, daisy, seeing her mom return from space🥹 pic.twitter.com/g8oz1QPEyf