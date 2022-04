Русия изпраща още пушечно месо в Украйна

Нов отряд „освободители“ тръгна към Украйна – този път от република Тува. Русия продължава отчаяно да търси подкрепления за войната си в Украйна, защото търпи тежки загуби в човешка сила и военна техника на украинска земя.

От руската република Тува към Украйна тръгнаха десетки войници с гумени ботуши. По кадрите се вижда нивото на оборудване на „безаналоговата“ армия на Владимир Путин. Военнослужещите с гумените ботуши се сбогуваха със своите близки и тръгнаха към Украйна, за да я „освободят от фашизма“.

По данни на Киев от началото на военната агресия на Русия на 24 февруари на украинска земя смъртта си са намерили над 19 000 руски войници. Москва не разкрива точния брой на убитите войници, но за първи път говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия търпи значителни загуби в Украйна. Докато освобождават Украйна от фашизма, много руски войници ограбиха домовете на украински граждани и откраднаха каквото могат да вземат, докато бягат обратно към Русия от Украйна.

A new unit of “walking dead” are sent to #Ukraine from one of the poorest and most depressed regions of #Russia - #Tyva.



We are not even talk about the level of equipment in the second-hand army, you can see by yourself. pic.twitter.com/rx4W5CZLwL