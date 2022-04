Германия потвърди, че няма да плаща газа с рубли

"Германия няма да плаща за руския природен газ в рубли", потвърди в интервю за берлинското издание "Функе Берлин" финансовият министър Кристиан Линднер. "Обръщам се към Путин: Няма да позволим шантаж! Няма да плащаме за руския газ с рубли. Очевидно правим всичко възможно, за да станем възможно най-скоро независими от Русия", написа в "Tуитър" министърът. В интервюто той уточнява, че Германия няма да склони да плаща в рубли дори при екстремно развитие на ситуацията. В ЕС Германия е страната, най-силно зависима от доставките на "Газпром" - 56% от газа там е руски, предаде в. "СЕГА".

Италианската енергийна компания ENI също опроверга слуховете, че ще се съгласи да плаща в рубли. "Ще плащаме за доставения газ според договорните условия и международните санкции. Според договора плащането е в евро, сметка в рубли не сме откривали", заяви финансовият директор Франческо Гатеи. В последния месец Италия проведе спешни преговори с Алжир за доставка на газ.

Освен Полша и България, които са вече със спрени доставки, отказ да получават руски газ направиха и трите прибалтийски страни. Финландия също съобщи, че няма да плаща в рубли. В началото на седмицата австрийският канцлер Нехамер опроверга фалшива новина на ТАСС, че Австрия ще спре да купува газа с евро. Дания, която смята да се откаже от природния газ изобщо до 2030 г., съобщи, че сега ще увеличи добива от Северно море, за да помогне на страните, които изключват руския природен газ от доставките. Чешкият министър-председател Петр Фиала увери вчера по време на посещението си във Варшава, че Прага ще откаже да плаща за руския газ с рубли, съобщи АП. В началото на април Словакия съобщи, че е склонна да плаща в рубли, защото зависи изцяло от руския газ. Но потвърждение на тази позиция засега няма.

До момента единствената страна-членка на ЕС, която откри сметка в рубли заради газа, е Унгария. Това не попречи на руския външен министър Лавров да каже в интервю - последното е за "Ал Арабия", че повечето страни в ЕС са приели да плащат в рубли.

