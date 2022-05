Руски батальон бе унищожен при опита си да премине река в Украйна (ВИДЕО)

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) разрушиха понтонен мост и унищожиха десетки БМП-та, танкове и камиони на руския агресор при опит да преминат река Северски Донец, предаде OffNews.

Снимките и видеата от погрома над руските нашественици са уникални. „На12 май, рашистите се опитаха да евакуират обкръжените войски на Въоръжените сили на Руската федерация, но бяха унищожени от артилерията на ВСУ. Елиминиран е цял руски батальон“, съобщават властите в Киев.

Руснаците са били хванати в капан, след като украинската отбрана е взривила понтонния мост, по който е трябвало да се изтеглят в отстъплението си. Част от солдатите на Путин са успели да се спасят като изоставили машините и да побегнали да преплуват реката. През последните 4 дни при неуспешни опити за преминаване на Северски Донец руснаците са загубили над 70 единици бронирана техника, както и общо два пехотни батальона. Най-тежки загуби е претърпяла 74-та мотострелкова бригада на въоръжените сили на РФ (военна част 21005).

Според ръководителя на Луганската военна администрация Сергей Гайдай случващото се край Северски Донец може да се определи като "втората Чернобаевка“ заради тежките погроми над рашистите. Британското разузнаване също потвърждава, че руснаците търпи големи загуби в жива сила и техника в битките с украинската армия. Някои части от въоръжените сили на РФ вече бяха изтеглени от Харковска област. Сега окупаторите са се концентрирали върху предотвратяването на въоръжените сили на Украйна да достигнат границата с Русия.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65