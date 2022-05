Торнадо вилня в Германия, „Рамщайн“ прекъснаха концерт

Над 40 човека бяха ранени, след като торнадо връхлетя западния германски град Падерборн вчера, предаде ДПА, като се позова на полицията. Тя съобщи за 43 пострадали, няколко от които - сериозно. Един човек е бил откаран с хеликоптер в болница в град Билефелд, на 50 километра на север, също в провинция Северен Рейн - Вестфалия.

Нанесени са сериозни щети в търговски район и ще е необходимо сериозно почистване, каза тази сутрин полицията. Стихията отнесе покриви, повали дървета и разпръсна отломки на километри разстояние, заявиха снощи властите. Бури торнадо връхлетяха още два града в Северен Рейн - Вестфалия - Липщат и Лютмарзен. В Липщат също са нанесени сериозни щети, но няма пострадали хора, съобщи полицейски говорител, предаде БТА.

Той добави, че основният проблем при разчистването ще са повредените покриви и падналите дървета. Няколко други части на Германия също бяха засегнати от силни бури. В югозападната провинция Бавария, 14 души, сред които няколко деца, пострадаха при срутването на дървена хижа вчера. Известната германска метъл група "Рамщайн" бе принудена да прекъсне за половин час свой концерт в град Лайпциг, в източната провинция Саксония, заради гръмотевична буря. 45 минути след началото на шоуто, феновете бяха помолени да потърсят подслон, но 15 минути по-късно им бе разрешено да се върнат по местата си.

