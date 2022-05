В Русия: Войната срещу Украйна е репетиция за война срещу НАТО

Руски анализатор заяви в ефира на едно от най-гледаните предавания в руския ефир, че войната на Русия срещу Украйна е само „репетиция“ на потенциален военен конфликт срещу НАТО.

За нас войната в Украйна е репетиция на възможна война срещу НАТО, каза Алексей Валериевич Фененко - доктор на политическите науки и доцент на Факултета по световна политика на Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“. В ефира на „Россия 1“ политологът смята, че целта е да се види колко мощни са оръжията на Русия и колко мощни са тези на НАТО.

Алексей Фененко смята, че в бъдеще е възможен „по-голям конфликт“, което би означавало Трета световна война. На 24 февруари руската армия започна пълномащабна война срещу Украйна, която продължава и до днес. НАТО постоянно изпраща оръжия на украинците, но не изпати нито един свой войник да се сражава срещу Русия, защото Украйна не е член на Алианса.

Meanwhile on Russian state TV: Professor Alexei Fenenko, leading research fellow at the Institute of International Security Studies, says that for Russia, its war in Ukraine is a rehearsal for a potential larger conflict with NATO countries. pic.twitter.com/OSelLyltc5