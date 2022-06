Жест! Турция ще подари боен дрон "Байрактар" на Литва, който ще отиде в Украйна

Турският производител на дронове Байрак реши да подари на Литва боен дрон Байракар TB2, за да го предостави на украинските военни, за което литовците в цялата страна събраха 5 милиона евро.

Съобщението бе направено от координатора на кампанията и тв водещ Андрюс Тапинас и литовския министър на отбраната Арвидас Анушаускас в социалните мрежи.

"Не е за вярване, но Турция току-що се съгласи да дари Байрактар, за който литовците събираха пари. Невероятно е! Със събраните средства ще закупим необходимите боеприпаси, а останалите ще отидат за подпомагане на Украйна", каза Анушаускас.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦