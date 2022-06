Овцете обожават Путин

Министерството на земеделието и храните в руската република Дагестан публикува видео в профилите си в социалните мрежи, в което се виждат стотици овце, изрисувани със символа Z, подкрепящ руската агресия в Украйна.

След като видеото привлече огромно медийно внимание обаче то бе изтрито, по неясни причини. Под звуците на песента „Напред, Русия!“ дагестанските власти организираха патриотичен анималистичен флашмоб, с който изразяват подкрепа към господаря си Владимир Путин.

Ироничното в случая е, че именно Дагестан е републиката в състава на РФ, която е сред тези с най-голям брой жертви в непредизвиканата пълномащабна война на Путин срещу Украйна, започната на 24 февруари. До момента, по данни на Киев, 34 100 руски окупатори са убити на украинска земя. Буквата Z се превърна в символ на подкрепата към руската агресия в Украйна, и редица западни страни го забраниха, санкционирайки овцете, които го използват.

Today the Ministry of Agriculture of the Republic of #Dagestan held a creative patriotic flash mob with the ferrying of sheep marked with the letter Z. The Republic of Dagestan is among the leaders of the regions by the number of killed occupiers. pic.twitter.com/ANSUiM2ARS