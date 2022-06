Стивън Кинг: Руснаците са терористи

Руските удари по цивилни цели в Украйна са си терористични атаки. Слава на Украйна! Това написа в Туитър най-известният писател на хорър романи в света Стивън Кинг.

Американският писател, автор на "То", открито се противопоставя на руската военна агресия и продължаващите военните престъпления, които окупаторите извършват в Украйна. Украинското министерство на отбраната отговори на Кинг в социалните мрежи, пишейки: „Стивън, руснаците са по-ужасяващи от чудовищата в книгите ти“.

Един от най-продаваните автори в света открито критикува руския диктатор Владимир Путин и подкрепя независимостта на Украйна и нейните граждани. На 24 февруари Русия започна непредизвикана пълномащабна война срещу Украйна. Всекидневно руските военнопрестъпници отнемат невинни човешки животи и атакуват цивилни цели без никаква стратегическа военна стойност.

До момента са събрани доказателства за 20 000 военни престъпления, извършени от руските терористи в Украйна. Близо 5000 цивилни са убити от тях, сред които и 341 деца. 120 000 жилищни сгради са унищожени от окупаторите. Всекидневни са и случаите на мародерства от страната на войниците на Владимир Путин, изпратени в Украйна да разграбят каквото могат.

The Russian strikes on Ukrainian civilian targets are basically terrorist attacks.

Slava ukraini!