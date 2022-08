Арестуваха бившия кмет на Екатеринбург

Бившият кмет Евгений Ройзман е бил задържан в апартамента си в Екатеринбург в сряда сутринта. Срещу него е образувано наказателно дело за дискредитиране на руската армия, съобщава ТАСС, като се позовава на източник от регионалните служби. Видео от входа му е публикувано от канала Mash, който твърди, че бившият кмет на Екатеринбург е обвинен в "дискредитиране" на армията (член 280.3 от Наказателния кодекс на РФ). Обвинението предвижда до 5 години затвор.

На видеото се вижда как група въоръжени полицаи влизат в къщата, в която живее Ройзман, качват се на етажа и след като Ройзман отваря вратата, му прочитат съобщение за задържане по подозрение. Задържането на Ройзман, както и претърсването, бяха потвърдени пред Интерфакс от неговата помощничка Лейла Гусейнова, която информира, че в момента очакват претърсване на офиса на фондацията на Ройзман след обаждане от службите.

Тази пролет районен съд в Екатеринбург осъди Ройзман на три глоби от по 50 000 рубли всяка на основание част 1, член 20.3.3 от Административния кодекс на РФ (публични действия, насочени към дискредитиране на въоръжените сили на РФ) заради постове в социалните мрежи, предаде News.bg..

Същият съд наложи глоба от 85 хил. рубли на Евгений Ройзман за въпрос в "Туитър" под изявления на министъра на външните работи на РФ Сергей Лавров. Евгений Ройзман последователно заявява антивоенната си позиция, включително в социалните медии, и казва, че е наясно със заплахите, но не възнамерява да напуска Русия.

#RUSSIA: Former mayor of Yekaterinburg Yevgeny Roizman has been arrested. His "crime": making statements against the Russian invasion of #Ukraine️.

𝗪𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗳𝗶𝗮 𝙞𝙨 𝘁𝗵𝗲 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁... pic.twitter.com/OiQjoZFnyR