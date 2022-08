Пак изпратиха Навални в карцера

Руският опозиционен лидер Алексей Навални съобщи, че за втори път този месец е бил изпратен в карцера, съобщава "Ройтерс".

Критикът на Кремъл излежава присъда от 11,5 години лишаване от свобода в наказателна колония със строг режим близо до руския град Владимир, след като беше признат за виновен в нарушения на условно освобождаване и обвинения в злоупотреби и неуважение към съда. Той твърди, че всички обвинения срещу него са скалъпени с цел задушаване на несъгласието му и осуетяване на политическите му амбиции.

В Туитър Навални написа чрез адвокатите си, че е бил изпратен в изолатора за пет дни заради вървене за кратко, без да държи ръцете си зад гърба, което е нарушение на правилата на затвора.

"Както изглежда, това ще стане моето постоянно местожителство", отбелязва 46-годишният мъж, който нарече карцера "адски килер".

1/7 I'm back in the punishment cell. In programming this is called an "infinite loop".