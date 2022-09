Украйна все още не знае мащаба на геноцида, извършен от руските убийци в Изюм

Украйна все още не знае пълния мащаб на геноцида, извършен от руските военнопрестъпници в източния град Изюм, освободен наскоро от украинските въоръжени сили.

Изюм е поредния град в Украйна, в който руските нашественици, започнали пълномащабна непредизвикана война на 24 февруари, извършиха военни престъпления срещу цивилното население. Буча и Бородянка са само част от примерите за зверствата на руската армия.

Украинското министерство на отбраната съобщи, че до момента са намерени „стотици“ трупове. „Продължава непрестанната ексхумация на стотици трупове в Изюм. Ще отнеме много дълги и изтощителни часове на разследващите да разкрият мащаба на геноцида, извършен от руските убийци“, обяви Киев.

Наскоро бе съобщено, че украинските сили са открили гроб с над 440 тела край Изюм. Става въпрос за един от най-големите гробове в освободените градове. Украинският президент Володимир Зеленски обвини руските въоръжени сили, че масово са прибягвали до мъчения в доскоро окупираната от тях част от Харковска област. Подобно на нацистите, руснаците ще бъдат държани отговорни за действията си в съда, обеща украинският президент. Той се зарече да бъде установена самоличността на всички мъчители.

Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че през месеца март само с една бомба руските терористи са отнели шест човешки живота – на шестгодишната Олеся, осемгодишната Саше, на техните родители и прародители. До момента са събрани доказателства за над 34 000 военни престъпления, извършени от Русия след инвазията. 389 деца са били убити от руските войници.

One bomb – 6 graves. On March 9, a 🇷🇺 aerial bomb hit the house of the Stolpakov family. 6-year-old Olesya, 8-year-old Sasha, their parents and grandparents are buried alongside hundreds of other residents of Izyum. They have been "liberated" from a peaceful life by 🇷🇺 murderers. pic.twitter.com/rpMtub50Xt