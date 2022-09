Роджър Уотърс отрече сам да е отменил концертите си в Полша

Съоснователят на Pink Floyd („Пинк Флойд“) Роджър Уотърс отрече информацията, че сам е отменил свои концерти в Полша, и се оплака от цензура, предаде "Свободна Европа".

В неделя беше съобщено, че концертите му, планирани за април в Краков, са отменени заради вълна от критики срещу негови изявления за войната в Украйна. Той отдавна обвинява западните правителства, че подклаждат огъня, като дават оръжия на страната след нахлуването на Русия. Сега градският съветник Лукаш Вантух призова гражданите на града да бойкотират турнето на британския музикант This Is Not a Drill. Освен това предстои местният градски съвет да се произнесе дали Уотърс да бъде обявен за персона нон грата.

Музикантът, който в момента е на турне в САЩ, отрече той или неговият мениджър да са отменяли концертите, и обвини Вантух, че прилага "драконовска цензура" срещу работата му. Музикантът се оплака, че това се случва заради усилията му "да насърчавам всички въвлечени в тази гибелна война в Украйна, особено правителствата на САЩ и Русия, да работят за постигане на мир чрез преговори".

Острата реакция на местните власти в Краков дойде, след като в началото на септември Уотърс написа отворено писмо до съпругата на украинския президент Володимир Зеленски - Олена, в което каза, че Западът трябва да спре да изпраща оръжие на Украйна. Според него "крайните националисти" в Украйна "са насочили страната ви по пътя към тази катастрофална война", толерирани от Зеленски.

Уотърс дори обвини украинския президент, че не е изпълнил обещанията си от предизборната кампания да осигури мир в региона на Донбас. В писмото нямаше нищо за отговорността на Русия за войната. В отговор Олена Зеленска написа в Туитър, че именно Русия е нахлула в Украйна и сега разрушава нейните градове и убива цивилни граждани. "Роджър Уотърс, трябва да поискате мир от президента на друга държава", призова го тя.

"Като се има предвид престъпното нападение на Русия над Украйна, както и все по-големия брой военни престъпления, извършени от руски войници, които излизат наяве, (съветниците) изразяват възмущението си от тезите и изявленията на г-н Роджър Уотърс във връзка с нахлуването на Русия в Украйна", се казва пък в резолюцията на Градския съвет на Краков. В събота служител на зала Таурон Арена Краков, където е трябвало да се състоят концертите на Уотърс, коментира пред полски медии, че мениджърът на музиканта е решил да се оттегли, без да посочи причина. Организаторът на концертите „Лайв нейшън Полска“ написа в неделя, че концертите са били отменени, но без да направи уточнения.

Полското правителство е твърд съюзник на Володимир Зеленски и изпрати стотици танкове от съветската епоха и друго въоръжение на Украйна, като дори насърчи Европейския съюз да въведе по-строги санкции срещу Русия. След нахлуването на Русия в Украйна през февруари управляващите във Варшава отвориха границите на страната за милиони украински жени и деца, бягащи от сраженията. По данни на Агенцията на ООН за бежанците близо 1,4 млн. украинци са се регистрирали за временна закрила в съседна Полша. Стотици хиляди бежанци са били настанени от поляците в собствените им домове. За разлика от Роджър Уотърс, още през април китаристът на "Пинк Флойд" Дейвид Гилмор записа заедно с другите сегашни членове на групата песен, посветена на войната, заедно с украински музикант. Гилмор, който има украинска снаха и внуци, каза тогава: "Ние, както и много други хора, изпитвахме ярост и разочарование от този гнусен акт на нахлуване в независима, мирна и демократична страна и избиването на нейния народ от една от най-големите световни сили".

Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.