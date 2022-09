Украински военен командир е на корицата на TIME

Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни e на новата корица на списание Time.

„Вътре в украинската контраатака, която обърна хода на войната“ – това е заглавието на статията за Залужни и украинската армия.

Залужни стои в основата на големите победи на украинската армия срещу руските окупатори. Списанието ще бъде пуснато в продажба през месец октомври.

General Valerii Zaluzhnyi and Ukraine’s Armed Forces on the cover of @TIME.



These men and women are defending Ukraine, and the entire free world. pic.twitter.com/ylnOP0V0q2