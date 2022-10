В Полша се състоя референдум за анексиране на руското посолство

Няколко полски НПО организираха днес фиктивен референдум за „анексиране“ на посолството на Русия във Варшава, за да протестират с хумор срещу руските действия в Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Анексиите са на мода през този сезон. Руснаците „анексираха“ окупирани територии в Украйна“, обясниха организаторите на тази проява в прессъобщение. „Решихме да следваме този път и да организираме референдум за анексиране на посолството на Русия…във Варшава“, се казва още в съобщението.

A "referendum" was held in Warsaw on the inclusion of the Russian embassy in the capital of Poland pic.twitter.com/AgSxOtpsH2