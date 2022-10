Илон Мъск: По дяволите... ще помагам на Украйна!

Илон Мъск заяви, че неговата ракетна компания „Спейс Екс“ ще продължи да финансира своята интернет услуга „Старлинк“ в Украйна, само ден след като беше казал, че не може да си позволи да продължи да го прави, предадоха световните агенции.

Мъск написа в Туитър: „По дяволите… въпреки че „Старлинк“ продължава да губи пари, а други компании получават милиарди от доларите на данъкоплатците, ние просто ще продължим да финансираме безплатно правителството на Украйна“.

