Украинската армия напомни на Путин, че стените на Кремъл могат да бъдат разрушени

Стените падат, а Кремълската (стена) също не е вечна. Империите се разпадат и остават обикновените хора, които могат да бъдат приятели, но могат да бъдат и врагове. Това обяви украинското Министерство на отбраната във видео, адресирано предимно до беларуския народ.

Киев призова народа на Беларус да не позволи на самопровъзгласилия се за президент на страната Александър Лукашенко да въвлече беларуските граждани в пълномащабната война на Владимир Путин срещу Украйна, започната непредизвикано на 24 февруари.

Въоръжените сили на Украйна се обърнаха към беларуския народ с призив да не се включват в тази кървава и безсмислена война, защото ако го направят, украинската армия ще отговори, макар да не иска, и беларуските войници ще бъдат върнати на своите роднини в ковчези – подобно на руските терористи, които загиват на чужда земя.

Киев припомни, че от векове народите на Украйна и Беларус поддържат приятелски отношения и често са сражавали рамо до рамо срещу врагове. Диктаторът Лукашенко се готви да въвлече и беларуската армия в тази война. Украйна ясно предупреди режима му, че ще последва незабавен военен отговор, ако беларуски войници стъпят на украинска земя. И този отговор ще премине украинските граници и ще стигне Беларус. Видеото завършва с: „Да живее Беларус, Слава Украини!“. Киев призова беларуските войници да се стават част от военните престъпления, които руските терористи извършват всекидневно в Украйна, убивайки невъоръжени цивилни.

Dear Belarusian servicemen, don’t let your illegitimate dictator drag you into putin’s genocidal war against Ukraine.

The stakes are high.

