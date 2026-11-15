15 ноември 1988 г. Полита "Буран" (ВИДЕО)

На 15 ноември 1988 г. в СССР се осъществява единственият полет на безпилотната космическата совалка "Буран".

Корабът е изведен в орбита с помощта на ракета-носител "Енергия". Живото-поддържаща система не е поставена, нито е инсталиран софтуер, с който да функционират компютрите.

"Буран" обикаля Земята два пъти за 206 минутен полет. При връщането си изпълнява автоматично кацане на площадката до космодрума "Байконур", където въпреки скоростта на странично духащия вятър от 17 м/сек. каца само на 3 метра встрани и 10 м по-напред от обозначеното за кацане място.

След разпадането на СССР проектът „Буран“ първоначално е замразен, а към 1993 г. е прекратен. По план е трябвало да бъдат построени 5 орбитални кораба, от които са построени само два, а третият е недостроен. Първият кораб е единственият летял в Космоса. На 12 май 2002 г. е унищожен, в резултат на разрушаване на покрива на зданието, в което е съхраняван, като при това загиват осем работници.

Вторият кораб се намира в Казахстан на космодрума "Байконур" и се явява собственост на тази република. В началото на 1993 г. готовността му за полет е 95-97%. Третият кораб е недостроен. Степента му на готовност се е оценявала различно - от 30 до 50%. Продаден е на авиационен музей в Германия.