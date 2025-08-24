Новини
Свят »
Украйна »
24 август 1991 г. Украйна обяви независимост от СССР
  Тема: Украйна

24 Август, 2025 03:13 3 707 40

24 август 1991 г. Украйна обяви независимост от СССР

  • украйна-
  • независимост-
  • ссср-
  • знаме

Началото на края на империята

24 август 1991 г. Украйна обяви независимост от СССР - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Украйна чества Деня на независимостта си. На днешната дата през 1991 година Върховната рада на тогавашната Украинска съветска социалистическа република приема Декларация за независимостта - така Украйна възстановява своя суверенитет, откъсвайки се от Съветския съюз.

Вчера украинците празнуваха деня на своя национален флаг.

Неговите цветове – синьо и жълто, са използвани като държавен символ назад във вековете и има различни варианти за тълукавнето им. Днес е прието, че синята изобразява синьото небе, а жълтата – пшеничните полета на плодородната украинска земя. Но и много повече от това.

"Днес жълтото и синьото означават смелост, неукротимост и борба за свобода и демократични ценности - борбата за защита на бъдещето на целия свят от злото. И също – нашата победа. Трудна, но обща победа." - се казва в послание на украинското посолство.

Запорожките казаци са използвали тези цветове между XV и XVIII в. – на флаговете им са изобразявани жълти кръстове, звезди и оръжия на син фон.

По време на вълната от европейски революции през 1848 г., често наричана "Пролетта на народите", украинците в Западна Украйна, които са част от украинското национално възраждане през XIX в., използват комбинацията от синьо и жълто като свой обединяващ знак, напомня БГНЕС.

След болшевишката революция от 1917 г. Украинската народна република, която съществува като независима държава от 1917 до 1921 г., отново приема синьо-жълтото знаме. Това е първият случай, когато флагът се появява публично на държавно ниво.

Следващият подобен случай е 24 август 1991, когато след неуспешния пуч в Москва група украински депутати внасят голямо синьо-жълто знаме в заседателната зала на Върховната рада - украинския парламент.

Изборът на синьо-жълто знаме след обявяването на независимостта изглежда очевиден, но не преминава без борба. След приемането на Декларацията за независимост на 24 август 1991 г. изтича цял месец, преди депутатите в украинския парламент да постигнат съгласие относно знамето.

След две неуспешни гласувания тогавашният председател на парламента Леонид Кравчук (първият президент на Украйна) заплашва да подаде оставка, ако депутатите не гласуват за обявяването на синьо-жълтото знаме за национален флаг на Украйна. През целия месец червеното знаме на Украинската ССР остава над Върховната рада.

Твърдата позиция на президента дава резултат и националното синьо-жълто знаме е издигнато над купола на парламента, заедно със знамето на Украинската ССР. Двете знамена едно до друго предизвикват възмущение. Кравчук нарежда съветското знаме да бъде свалено и на 4 септември 1991 г. над Върховната рада за първи път се развява самостоятелно знамето на независимата украинска държава, където е и досега.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Реалност

    49 19 Отговор
    Украйна е пример за създаване на изкуствена държава и превръщането и във фашистка!

    Коментиран от #7

    03:53 24.08.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гончар Романенко

    33 13 Отговор
    И цъфна, че върза?!

    04:12 24.08.2024

  • 9 ВВП

    32 16 Отговор
    Историческа грешка, която ще бъде поправена.

    Коментиран от #11

    04:32 24.08.2024

  • 10 Аква

    45 17 Отговор
    НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ДЪРЖАВА УКРАЙНА . ТОВА СА ПОКРАЙНИНИТЕ НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ. ПОСЛЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА СССР - СТАЛИН Я АНОНСИРА ИЗКУСТВЕНО КАТО ЧАСТ ОТ СЪЮЗА. СЛЕД ПЕРЕСТРОЙКАТА НА ГОРБАЧОВ И РАЗПАДА НА СССР - УКРАИНСКА
    НЕЙНАТА ССР СЕ ОТДЕЛЯ КАТО САМОСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА С ГРАНИЦИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ РУСИЯ. НЯМА УКРАИНСКА НАЦИЯ, НЯМА УКРАИНСКИ ЕЗИК. ВСИЧКО Е МИКС ОТ РУСКО- ПОЛСКО- ЛИТОВСКО ВЛИЯНИЕ , РЕЗУЛТАТ ОТ СПОРНАТА Й ИСТОРИЯ. За никакво освобождение не може да става дума, освен ако не говорим за победата над фашизма в украинските територии, което също се оказа една голяма заблуда.
    Позната история, много сходна с Северна Македония.

    04:59 24.08.2024

  • 11 Същото

    19 26 Отговор

    До коментар #9 от "ВВП":

    значи може да се каже за България. И нашата независимост ли е историческа грешка която Ердоган трябва да поправи?

    Коментиран от #17, #28, #34

    05:08 24.08.2024

  • 12 ха ха

    11 16 Отговор
    Извод: Петоколонниците винаги носят война с Блатната орда!

    05:14 24.08.2024

  • 13 Путин, В. В.

    23 10 Отговор
    Значи днес е прекрасен ден да обяви края си!

    06:10 24.08.2024

  • 14 Към Свобода и Независимост

    21 9 Отговор
    Днес сме свидетели на просперитета на независима Украйна, маша в ръцете на атлантистите-русомразци.

    06:19 24.08.2024

  • 15 стоян георгиев

    32 10 Отговор
    Велика държава! Вече цели 33 години развива фашизма и интернет проституцията!

    Коментиран от #20

    06:33 24.08.2024

  • 16 1234

    18 4 Отговор
    всъщност, ако бъде точни тези действия са просто едни символи без никакво значение, реалната дата е 8 декември 1991 г. , когато се подписва Беловежкото споразумение.

    06:48 24.08.2024

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 свидетел

    19 4 Отговор
    .....и стана зависима от .... САЩ !

    06:58 24.08.2024

  • 19 Сандо

    26 6 Отговор
    Преди 33 години,в противоречие с Конституцията на СССР и по един престъпен начин,подариха на неспособните сами да си създадат държава укри територия.На тази територия имаше всичко:от земеделие,през поземни богаство до производство на самолети и ракети плюс 53 млн. здраво и образовано население.Тази държава беше на 5-то място в Европа!След това дойдоха западните специалисти по обработка на масите и се започна.Резултатът от "дружбата" с новите приятели и наивнитеи натрапени мечти е виден сега.А може би така и трябваше да стане?

    07:35 24.08.2024

  • 20 стоян георгиев

    20 5 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    да не забравяме и още няколко съществени направления от "икономиката" на тази "държава"

    масово продаване на селскостопанска земя
    сурогатно майчинство
    търговия с човешки органи

    Коментиран от #29

    08:39 24.08.2024

  • 21 ЯМБОЛИЯ

    7 15 Отговор
    СЛАВА НА СВОБОДНА УКРАЙНА!!!!!!!!!!!

    10:42 24.08.2024

  • 22 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    6 11 Отговор
    Честит празник, братя украинци!
    Долу руския нацизъм!

    Коментиран от #40

    13:34 24.08.2024

  • 23 Независимостта

    12 4 Отговор
    на Украйна не е отвоювана .
    Тя е дадена с пълното съгласие
    на Русия . Заедно с неща които не е притежавала
    преди . Крим , Донбас , градовете
    Одеса , Харков , машиностроене и металургия ,
    заводи като Азовстал , бюрото
    за самолетни двигатели Антонов , мините на
    Покровск , няколко АЕЦ .

    Вместо признателност и спокойно развитие към Европа националистите направиха с външна помощ
    преврат и етническа чистка в Донбас .
    Нарушиха условието на Будапещенската
    Конференция да не се присъединяват към
    враждебен на Русия блок .
    За кой ли път в историята им по силна държава използва национализма им .
    А всички украинци плащат .

    17:13 24.08.2024

  • 24 Българин

    8 3 Отговор
    Украйнеца е неокъпан руснак!

    03:22 24.08.2025

  • 25 Град Козлодуй!!

    8 3 Отговор
    Синьото и жълтото винаги са наподобявали на КЕ НеФф!

    Коментиран от #30

    03:24 24.08.2025

  • 26 Гориил

    6 3 Отговор
    Този факт не е формализиран с международен правен акт и не е безспорен и до днес. Безсмислено е да се смята руският народ на Украйна за независим от Русия. Краят на войната няма да изясни този все още нерешен проблем и по-скоро ще се превърне в междинен етап в разпадането на изкуствено създадената държава.Вие се ангажирате да гарантирате сигурността на Украйна, но дълбоки процеси в тази страна ви заплашват и ви предупреждават за колосални загуби, които ще причинят непоправими щети на настоящето и бъдещето на Европа.Възстановяването и възраждането на Украйна зависи единствено от Русия. Сътрудничеството между Киев и Брюксел никога няма да бъде успешно. Не можете дори да си представите колко зависим е Киев от Русия и колко нежизнеспособен е митът за европейското бъдеще на Украйна.

    03:32 24.08.2025

  • 27 голям смях

    5 3 Отговор
    ало какъв суверинет възтановява? като такава държава преди 1991 година не е имало

    03:41 24.08.2025

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Същото":

    ало неукотоГОВЕДО

    когато е имало ДЪЕРЖАВА БЪЛГАРИЯ турска държава не е имало

    аспарухова БЪЛГАРИЯ е създадена още 681 година

    другата е имало и още преди това

    вземи прочети кога е имало турска държава сеерсемино

    03:45 24.08.2025

  • 29 оня с коня

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    много скоро импетароПУТИН ще поправи тая грешка със сурогатната майка във осраййна!

    03:47 24.08.2025

  • 30 И за това е трябвало да добавят и

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй!!":

    Кафявоооо.

    03:48 24.08.2025

  • 31 Лопата Орешник

    7 3 Отговор
    Осрайна получава независимост! Не я печели, не се бори за нея, не я отвоюва, не я обявява! Тя просто я получава! А сега я губи! Нищо не е вечно!

    03:58 24.08.2025

  • 32 Бай той Толстой

    3 1 Отговор
    Днес ще обяви зависимост!😂 Някой трябва да ги храни

    04:10 24.08.2025

  • 33 Уса

    5 1 Отговор
    Не мога да гледам тоя украински парцал,който ни навирате ежеминутно.Имаме си българско знаме,което укрофашистите изгориха публично на площада и няма да има прошка до 9то украинско коляно

    04:10 24.08.2025

  • 34 Бай той Толстой

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Същото":

    Тъпунгер?

    04:11 24.08.2025

  • 35 Уса

    3 0 Отговор
    Укрите загубиха толкова глупаво своята независимост,както циганите са загубили своята държава и сега обикалят по света и просят

    04:13 24.08.2025

  • 36 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Да Бейтс драснали и по два реда от кога ги има укрия и исраел и кой и как ги е създал

    04:41 24.08.2025

  • 37 Тест

    0 0 Отговор
    Тест

    04:41 24.08.2025

  • 38 Ей мишки какво ни занимавате с Укрия

    2 0 Отговор
    След като момичето крещяло за помощ, туристи го погнали и той опитал да избяга, но течението го отнесло


    Виктор Георгиев – съдията от Окръжния съд в Перник, който във вторник следобед се удави на Попския плаж в Царево, е намерил смъртта си при скандални обстоятелства.

    Малко преди да се удави в бурното море, 59-годишният магистрат и доскорошен председател на Окръжния съд в Перник е бил спипан на калъп във водата с 15-годишно момиче, с което е опитал да блудства в морето. Непълнолетната девойка била прегръщана, целувана и опипвана против волята си във водата от съдия Виктор Георгиев и според думите на няколко независими един от друг източници, ученичката започнала да се съпротивлява и да крещи за помощ. Заради лошото и облачно време в Царево във вторник следобед на Попския плаж не е имало много туристи, но виковете на 15-годишната са били чути от двама мъже, разхождащи се по крайбрежието.


    „Те се разкрещяха срещу съдията и веднага влязоха в морето, за да помогнат на момичето и да я отърват от лапите на дъртия перверзник. Онзи се уплаши да не го набият и навлезе дълбоко в морето. Течението го отнесе навътре, а два-три часа по-късно удавеното му тяло изплува встрани от Попския плаж“, разказва покъртителната история за смъртта на Виктор Георгиев очевидец на скандалната случка

    04:43 24.08.2025

  • 39 края е ама за украинските фашаги

    1 0 Отговор
    След края на тая война , гладомора ще им се види като Великденски пости .

    04:53 24.08.2025

  • 40 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    Що не отидеш до украйна да им честитиш лично ?

    04:58 24.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания