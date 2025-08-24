24 август 1991 г. Украйна обяви независимост от СССР

Украйна чества Деня на независимостта си. На днешната дата през 1991 година Върховната рада на тогавашната Украинска съветска социалистическа република приема Декларация за независимостта - така Украйна възстановява своя суверенитет, откъсвайки се от Съветския съюз.

Вчера украинците празнуваха деня на своя национален флаг.

Неговите цветове – синьо и жълто, са използвани като държавен символ назад във вековете и има различни варианти за тълукавнето им. Днес е прието, че синята изобразява синьото небе, а жълтата – пшеничните полета на плодородната украинска земя. Но и много повече от това.

"Днес жълтото и синьото означават смелост, неукротимост и борба за свобода и демократични ценности - борбата за защита на бъдещето на целия свят от злото. И също – нашата победа. Трудна, но обща победа." - се казва в послание на украинското посолство.

Запорожките казаци са използвали тези цветове между XV и XVIII в. – на флаговете им са изобразявани жълти кръстове, звезди и оръжия на син фон.

По време на вълната от европейски революции през 1848 г., често наричана "Пролетта на народите", украинците в Западна Украйна, които са част от украинското национално възраждане през XIX в., използват комбинацията от синьо и жълто като свой обединяващ знак, напомня БГНЕС.

След болшевишката революция от 1917 г. Украинската народна република, която съществува като независима държава от 1917 до 1921 г., отново приема синьо-жълтото знаме. Това е първият случай, когато флагът се появява публично на държавно ниво.

Следващият подобен случай е 24 август 1991, когато след неуспешния пуч в Москва група украински депутати внасят голямо синьо-жълто знаме в заседателната зала на Върховната рада - украинския парламент.

Изборът на синьо-жълто знаме след обявяването на независимостта изглежда очевиден, но не преминава без борба. След приемането на Декларацията за независимост на 24 август 1991 г. изтича цял месец, преди депутатите в украинския парламент да постигнат съгласие относно знамето.

След две неуспешни гласувания тогавашният председател на парламента Леонид Кравчук (първият президент на Украйна) заплашва да подаде оставка, ако депутатите не гласуват за обявяването на синьо-жълтото знаме за национален флаг на Украйна. През целия месец червеното знаме на Украинската ССР остава над Върховната рада.

Твърдата позиция на президента дава резултат и националното синьо-жълто знаме е издигнато над купола на парламента, заедно със знамето на Украинската ССР. Двете знамена едно до друго предизвикват възмущение. Кравчук нарежда съветското знаме да бъде свалено и на 4 септември 1991 г. над Върховната рада за първи път се развява самостоятелно знамето на независимата украинска държава, където е и досега.