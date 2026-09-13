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13 септември 1953 г. Никита Хрушчов оглавява КПСС

13 септември 1953 г. Никита Хрушчов оглавява КПСС

13 Септември, 2026 04:08 11 111 14

  • никита хрушчов-
  • кпсс-
  • ссср

Той организира разобличаването на Сталин, разкривайки ужасите на неговата диктатура пред света в доклад на закрито заседание на Двадесетия конгрес на КПСС през февруари 1956 г.

13 септември 1953 г. Никита Хрушчов оглавява КПСС - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 13 септември 1953 г. Никита Хрушчов е избран за Генерален секретар на ЦК на КПСС. Той е е роден на 17 април 1894 г. в село Калиновка, Курска губерния, разположено в близост до украинската граница. Произхожда от работническо-селско семейство. В ранна възраст той е овчар, а след това работи като механик в заводите и мините на Донбас от 1908 г. (едва 14-годишен), по-късно е участник в Гражданската война (1918-1920 г.). През 1929 г. Хрушчов постъпва и следва до 1931 г. в Московската промишлена академия и я напуска, за да работи в московския партиен апарат (1931–1935 г.).

През 1934 г. Никита Хрушчов става член на Централния комитет на партията, а от 1938 до 1947 г. е първи секретар на Централния комитет на Украинската болшевишка партия.

През периода 1935–1938 г. Н. Хрушчов е първи секретар на московския градски партиен комитет.

По време на Втората световна война Хрушчов е партиен комисар на фронта и достига до военното звание генерал-лейтенант през 1943 г.

По време на Великата отечествена война 1941 - 1945 г. Никита Хрушчов служи в армията. Той е член на Военния съвет на Киев. Взима активно участие в отбраната на Сталинград и в подготовката на разгрома на германските войски при града.

След войната Хрушчов е избран за секретар на Централния комитет на ВКБ (б) от декември 1949 г. и едновременно в периода 1949 -1953 г. е Първи секретар на Московския комитет (МК) на партията. Като висш партиен функционер има отношение към организацията и провеждането на масовите репресии срещу партийни, държавни и военни функционери в навечерието на Втората световна война и след нея.

През март 1953 г. на съвместно заседание Пленумът на Централния комитет на КПСС, митническият съвет на СССР и Президиумът на Върховния съвет на СССР намират за необходимо Хрушчов да се концентрира върху работата на Централния комитет на Комунистическата партия, във връзка с това той е освободен от задълженията си като Първи секретар на МК на партията.

След смъртта на Йосиф Сталин Никита Хрушчов е избран за Първи секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз от 1953 до 1964 и Председател на Съвета на министрите на СССР от 1958 до 1964. През 1959 г. получава Ленинска награда за мир.

Той организира разобличаването на Сталин, разкривайки ужасите на неговата диктатура пред света в доклад на закрито заседание на Двадесетия конгрес на КПСС през февруари 1956 г. По този начин Хрушчов започва ликвидирането на “култа към личността на Сталин” и се опитва да въведе демократизъм в тоталитарната система. След Двадесетия конгрес на КПСС освобождава всички политически затворници, осъдени по времето на “култа към личността”. Въвежда определен ред и започва да осъществява контрол върху работата на органите за държавна сигурност. Под ръководството на Хрушчов съществува относителна творческа свобода за интелектуалците.

Като използва възможностите на плановата икономика, Хрушчов прави опит да активизира земеделието, с което СССР да изпревари САЩ в селскостопанското производство, хвърля огромни средства за разработване и усвояване на нови земеделски земи в Казахстан.

Никита Хрушчов е свален от длъжност и е пенсиониран по решение на Октомврийския пленум на ЦК на КПСС през 1964 г. Умира в Москва на 11 септември 1971 година. Погребан е на Новодевичевото гробище в Москва без държавна церемония.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Снайперист

    14 10 Отговор
    ПАМЕТНИК ЗА ВЕЛИКИЯ ФЮРЕР !

    07:29 13.09.2018

  • 2 Руски пияници

    18 8 Отговор
    Бил е овчар като млад.(от статията)

    Коментиран от #4, #13

    07:33 13.09.2018

  • 3 Може би съвпадения

    14 10 Отговор
    На американския рапър 50 cent в Русия му викат 35 рубли!

    07:37 13.09.2018

  • 4 Самовар

    25 2 Отговор

    До коментар #2 от "Руски пияници":

    След зверски запой, руски офицер се събужда и вижда, че шинела му е целия оповръщан. Смутено се обръща към стоящият наблизо слуга:
    - Представете си, снощи на бала до дамата ми се приближи един пиян нахалник, който започна да я задява. Естествено, защитих честта и, ударих го, а този идиот повърна върху мен!
    - Малко сте го били! Срал ви е и в гащите...

    07:43 13.09.2018

  • 5 Сссерем

    12 5 Отговор
    Овча му работа.

    07:44 13.09.2018

  • 6 среднощен

    15 3 Отговор
    Сегрегацията по руските земи е "разобличена", идва на власт "човек от народа", който е оставил такава "дълбока бразда" в управлението на СССР, че когато умира е погребан без държавни почести...!? Истината е, че властта в тоталитарните държави се дава на най-компрометираните, злите и безчовечни хора, а също може да кажем и най-комплексираните и самовлюбени...! Поредно доказателство, че всъщност през тях други управляват...!?

    08:03 13.09.2018

  • 7 00359

    14 2 Отговор
    До колкото имам информация. Когато Сталин получава инсулт всички ги е страх да влязат в кабинетът му. Знаят, че ако нещо се обърка ще бъдат изпратени на заточение. За това Стаилин умира паднал на пода без никой да му помогне. След като разбират за какво става въпрос групата около него се събира за да решат какво да правят. Трябва да изберат следващият най- голям! Логичният избор е Берия, за който всички са чували и определят като жесток човек. Никита Хрушчов е назад в опашката на чакащите. Мисля, че беше №3 или 4 в списъка. За щастие на Никита борбата между първите двама е ожесточена. В крайна сметка старата поговорка "Двама се карат- третият печели". Никита се окозва първи и разбира се и в традициите на римската империя противниците се отстраняват почти веднага. Между другото Тодор Живков успява да склони Никита Хрушчов и получаваме от Русия огромни пари, с които започваме индустриализацията на България. Тези пари така и не ги връщаме до край. От около 120 милиона, които в днешни пари са милиарди, връщаме около 1/3 чрез продажбата на около 30 тона злато на Белгийската или Холандската борса ( не помня точно). След това Живков иска още пари от Хрушчов, но той отказва. Така или иначе, идването на Хрушчов на власт за нас е добре предвид онова, което Живков успява да вземе като пари и технологии. При Сталин или Берия, това няма как да се случи. Просто имаме късмета и Бай Ви Тошо уцелва момента да направи правилният ход

    Коментиран от #12

    08:09 13.09.2018

  • 8 Пенционер

    12 0 Отговор
    Биографията по нагоре е комунистическия вариант.Хрушчов е еврейн и в момента наследниците му са в Израел.Това показва и защо е бил против Сталин.Сталин прави чистка на евреите във властта.

    Коментиран от #14

    08:53 13.09.2018

  • 9 Ефтини сензации

    11 0 Отговор
    Поредното селянче набутало се където няма работа и където в нормална държава, не комунистическа най много би лъскало обувките на генералите.
    И забележете, станал генерал докато бил партиен секретар...

    08:58 13.09.2018

  • 10 НКВД

    7 2 Отговор
    Сталин праща синът му на фронта където по късно е заловен и убит в плен от фашистите затова Хрушчов не обича Сталин!! Иначе Никита е голям човек обаче болката замъглява разсъдъкът му!

    Коментиран от #11

    10:17 13.09.2018

  • 11 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "НКВД":

    никита хрушчов е един от наи-тъпите хора на света.именно за това отселява при сталин и го наследява.толкова е тъп че всичко до което се докосва го осира тотално,но за сметка на това е клоун на сталин и сталин не му се сърди за тоталните му провали на фронта или за купищата простотии преди и след това.единствения съветски ръководител оставил официални мемоари в които разказва хуморески.ако те интерасува колко е голямата работа може да ги прочетеш.свалянето на култа към сталин няма нищо общо със смъртта на сина му.просто всеки следващ вожд трябва да е голямата работа ,а при наличието на сталин хрушчов е можело да стане голямата работа само след като го компрометира.въпреки това не става голямата работа и съратниците му го изхвърлят от властта ,прецедент които не се е случвал никога друг път в ссср,което допълнително показва какъв идиот е бил!

    11:50 13.09.2018

  • 12 Патето Яки

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "00359":

    Публикувано във факти.бг: Никита се окозва първи......

    Пасъл е оФцете а казвате че се окозил....

    Спомнете си за малкия запорожец - отмъщението на Хрущов...

    22:25 15.09.2018

  • 13 Роден на границата, но

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Руски пияници":

    се определя за украинец по потекло.

    04:45 13.09.2026

  • 14 По-точно е

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пенционер":

    украински хазар. За другото си прав

    04:51 13.09.2026

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