В Казахстан предупредиха руския посланик: Цялата степ ще бъде покрита с труповете на руски войници!

Русия продължава да губи влияние дори сред страните, които допреди инвазията в Украйна смяташе за свои неотлъчни съюзници. Изказване на руския посланик в Казахстан предизвика скандал и остра реакция в централноазиатската държава.

В началото на този месец Sputnik.kz публикува интервю с руския посланик Алексей Бородавкин, в което той говори за наличие на русофобия и екстремизъм в Казахстан, както и за „националистически и радикални тенденции“. Председателят на Меджлиса в Казахстан Ерлан Кошанов веднага реагира и разкритикува думите на руския посланик.

Още новини от Украйна

Казахстанският бизнесмен, общественик и журналист Арман Шураев предупреди Русия, че ако си позволи да нападне Казахстан, както нападна Украйна, то казахстанските степи ще бъдат покрити с труповете на руски войници. През последните седмици пропагандната машина на Кремъл чрез своите говорители по руските телевизии заплашва открито редица съседни (и не само) страни с военно нападение, включително и Казахстан. Единствените съюзници на Русия в момента са Сирия, Никарагуа, Северна Корея и Беларус. Целият цивилизован свят, включително Казахстан, осъди военната агресия на Русия срещу Украйна.

„Този идиот [Бородавкин] каза, че нацисти и националисти живеят в Казахстан и ако е необходимо, руснаците ще извършат "специална военна операция". Слушай, Бородавкин – вашите възможности за провеждане на такива операции са разбити. Девет месеца ядете бой от доблестните украинци. И мога да ти кажа – ако не дай боже решите да дойдете тук за лесна победа, цялата казахстанска степ ще бъде покрита с труповете на руски войници. Хора като теб, Бородавкин, като Медведев и Соловьов, чрез вашата пропаганда заявявате, че град Алмати трябва да бъде бомбардиран с атомна бомба, че северните и източни области на Казахстан трябва да бъдат анексирани от Русия, че казахският език трябва да бъде забранен в Казахстан. С вашите дебилни действия постигнахте единствено русофобия“, заяви Арман Шураев.

„Наистина ли смятате, че украинците от нищото започнаха да стрелят по вас? Вие сте тези, които отидохте в техните домове, и сега получавате ответната реакция. Същото ще ви се случи, ако дойдете тук. Вие сте идиоти. Вие сте канибали, които сами ядат себе си. Надявам се вашата Гнила федерация да се разпадне в близко бъдеще. Бородавкин, ако искаш да видиш нацисти и фашисти в Казахстан, погледни в огледалото“, каза още Арман Шураев.

Заплахите на Руската терористична федерация очевидно вече не притесняват никого. „Безаналоговата“ армия на Владимир Путин, която трябваше да превземе Киев за 3 дни, вече 292 дни не може да стигне до столицата. Унижението за кремълския режим е още по-голямо, защото Путин анексира незаконно украински територии, от които войниците му избягаха панически само дни по-късно. По данни на Въоръжените сили на Украйна от началото на пълномащабната война на 24 февруари над 94 000 руски войници са били демилитаризирани на украинска земя.

Arman Shuraev, a public figure and professional journalist from Kazakhstan, replied to arrogant speech and threats of Russian ambassador in Kazakhstan, Borodavkin.



Russia is losing its influence among its neighbors and is rightly viewed as a threat.



📹: Arman Shuraev/YouTube pic.twitter.com/5nDBuya6vm