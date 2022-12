Руските терористи извършиха поредното си военно престъпление

Тази сутрин в град Херсон бе извършено поредното ужасяващо военно престъпление от страна на руските фашисти. В навечерието на Коледа най-малко 7 цивилни бяха убити, а десетки други ранени.

Рускитe военнопрестъпници нанесоха удар по центъра на Херсон. Те избраха нарочно сутринта в почивен ден, когато знаят, че по улиците ще има много хора. Руските фашисти продължават да твърдят, че Херсон е руски град, и сигурно затова всеки ден целенасочено убиват жителите му.

„Социалните мрежи най-вероятно ще маркират тези снимки като "чувствително съдържание". Но това не е чувствително съдържание – това е реалният живот на Украйна и украинците. Терористичната страна продължава да носи руския свят под формата на обстрел на цивилното население. Херсон. Сутринта, в събота, в навечерието на Коледа, в централната част на града. Това не са военни съоръжения. Това не е война по определени правила. Това е терор, това е убийство за сплашване и удоволствие. Светът трябва да види и разбере срещу какво абсолютно зло се борим“, написа президентът на Украйна Володимир Зеленски в социалните мрежи, качвайки снимки от руската атака.

В края на месец септември Владимир Путин обяви, че Херсон е анексиран и „завинаги“ руски. Тази халюцинация продължи само няколко седмици и през ноември украинската армия влезе в града, освобождавайки го от окупаторите. От началото на пълномащабната война са регистрирани 55 000 военни престъпления, извършени от руснаците, включително убийството на 450 деца. Кремъл продължава да лъже, че в Украйна атакува само военни обекти.

This is not sensitive content – it's the real life of 🇺🇦.

Kherson. On the eve of Christmas, in the central part of the city. It's terror, it's killing for the sake of intimidation and pleasure.

