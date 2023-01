Бербок обеща на Украйна допълнителна германска военна помощ

Външният министър на Германия Анелена Бербок направи изненадващо пътуване до източния украински град Харков днес и потвърди, че Берлин е обещал да изпрати повече оръжия на Киев, съобщи германското външно министерство, цитира news.bg.

Бербок се срещна с украинския си колега Дмитрий Кулеба, който заяви, че "не се съмнява, че ще има допълнителна германска военна помощ", след като Берлин обяви, че ще достави на Киев бойни машини на пехотата "Мардер" и допълнителна батарея за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Украинците "трябва да знаят, че могат да разчитат на нашата солидарност и подкрепа", заяви Бербок.

Тя също така заяви, че е важно да не се губи от поглед мястото на Украйна в Европа и желанието ѝ да се присъедини към ЕС, тъй като украинците "виждат бъдещето си в Европа, в ЕС".

Ето защо бих искала да поговорим и за напредъка, постигнат в процеса на присъединяване. Като федерално правителство искаме да направим съвсем конкретни предложения на Украйна, за да постигне напредък в укрепването на върховенството на закона, независимите институции и борбата с корупцията, както и в привеждането в съответствие със стандартите на ЕС, каза Бербок.

Украинският министър на външните работи Дмитрий Кулеба отново призова Берлин да вземе решение за доставка на танкове "Леопард" за Киев - изявление, което той направи по време на съвместна пресконференция с германския министър на външните работи Аналена Бербок.

"Колкото повече време отнема вземането на решение, толкова повече хора ще умрат. Колкото по-скоро бъде взето това решение, толкова по-скоро войната ще приключи с победата за Украйна и няма да има повече война в Европа", каза Кулеба.

http:// Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 10, 2023