Русия обяви, че няма да публикува списък с имената на загиналите войници в Макеевка в Източна Украйна, защото не искала да разкрива лични данни.

Руското министерство на отбраната съобщи в началото на годината, че при украинското нападение срещу Макеевка са били убити 89 руски военнослужещи. В новогодишната нощ Украйна поздрави окупаторите в източния украински град, засипвайки с ракети HIMARS военната им база. Според украински източници жертвите са стотици.

Военният комисар на Самарска област Алексей Вдовин каза пред местни журналисти, че Русия е решила да засекрети списъка с имената на убитите, защото това са „лични данни“, които според думите му могат да бъдат използвани от чуждестранните разузнавателни служби. Не е уточнено за какво.

Ако агресорът публикува имената на загиналите, лъжата на военнопрестъпния режим на Путин за реалния брой на убитите ще излезе наяве. Докато Украйна с гордост съобщава имената на своите герои, загинали в защита на родината си, руският нашественик крие имената на своите войници и ги третира като безименни чували, пълни с пушечно месо.

Такъв беше случаят и с потапянето на крайцера „Москва“ в Черно море. В първите часове РФ обяви, че няма нито един убит моряк и всички са „евакуирани успешно“. И до днес обаче има десетки руски семейства, чиито близки, служещи на борда на потопения кораб, нямат информация къде са синовете и съпрузите им.

Когато през септември Русия обяви мобилизацията на 300 000 души, не отговори защо мобилизира стотици хиляди, след като жертвите във войната срещу Украйна са само 5937 – по думите на военния министър Сергей Шойгу. По последни данни на Въоръжените сили на Украйна руският агресор, започнал непредизвикано пълномащабната война на 24 февруари, е загубил 113 000 свои войници.

