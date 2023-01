Кадиров: Русия няма да загуби в Украйна. Ще натиснем един бутон и „селям алейкум“

Чеченският лидер Рамзан Кадиров отправи поредната си заплаха, казвайки, че Русия е „велика ядрена страна“ и няма да позволи да загуби войната в Украйна.

Кадиров заяви, че не може да има свят, в който няма Русия. По думите му само с един бутон Русия може да нанесе ядрени удари, които ще доведат до края на света.

„Ние ще отидем в рая, а те – в ада“, заплаши Рамзан Кадиров, наричайки враговете на Русия „шейтани“ (бел. ред. дяволи). Вижте видеото:

Ramzan #Kadyrov outlined his understanding of the course of #Russian foreign policy for the near future. pic.twitter.com/wqxzA8USPV