Холандски геолог и изследовател предвиди с точност епицентъра и силата на смъртоносното земетресение в Турция от 6 февруари, което взе хиляди жертви. По последни данни загиналите в Турция и Сирия са над 11 000, като броят им постоянно расте.

На 6 февруари в 4:17 часа сутринта край Газиантеп земетресение със сила 7,7 по Рихтер удари южната част на Турция. То бе последвано от трус със сила 7,6 по Рихтер и много вторични трусове.

Геологът и изследователят на земетресенията Франк Хугербетс прогнозира земетресението във всичките му подробности, включително магнитуда на земетресението и страните, които ще бъдат засегнати (земетресението бе усетено и в Ливан и Кипър). На 3 февруари той пише в Туитър, че „рано или късно“ ще има земетресение от 7,5 по Рихтер в този регион, и посочва точното място – близо до град Газиантеп в Южна Турция и до границата със Сирия.

Йордания, Ливан, Египет и Ирак обявиха, че са засегнати от вторични трусове в резултат на земетресението. Турция и Сирия са двете най-потърпевши страни с хиляди жертви и ранени, както и хиляди разрушени сгради. Холандският геолог изрази своето съжаление и съпричастност към засегнатите от земетресението и написа в първия туит след инцидента: „Сърцето ми е с всички, които бяха засегнати от голямото земетресение в Турция“.

Франк Хугербетс е изследовател в института Solar System Geometry Survey, който според информацията на сайта си изследва „геометрията между небесните тела“. Институтът смята, че има пряка връзка между небесните тела в нашата система и сеизмичната активност на Земята. Хугербетс определя себе си като ентусиаст, който вярва, че движението на планетите и другите небесни тела в Слънчевата система може да ни каже кога и къде ще има земетресение на нашата планета.

Най-важният въпрос в сеизмологията остава дали може да бъде предвидено дадено земетресение. Според Геологическия топографски институт на САЩ никога в човешката история учен не е предвиждал мястото и времето на голямо земетресение.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV