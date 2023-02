Байдън пристигна в Киев

Президентът на САЩ Джо Байдън пристигна в украинската столица Киев – първото му посещение в Украйна след нахлуването на Русия преди почти година. Новината беше потвърдена лично от президента на Украйна Володимир Зеленски, който написа във Фейсбук: "Джо Байдън, добре дошли в Киев! Вашето посещение е изключително важен знак на подкрепа за всички украинци".

Изненадващото посещение идва преди визитата му до съседна Полша, за да се срещне с президента Анджей Дуда.

По-рано днес имаше спекулации, че важен гост пристига в украинската столица. В последните часове в Киев, столицата на Украйна, бяха затворени няколко централни улици, а поне два конвоя с бронирани коли са забелязани да преминават. Мерките за сигурност в украинската столица са драконовски.

На фона на посещението на Байдън в цяла Украйна беше обявена въздушна тревога. Украински Телеграм канали коментират, че "старецът" президент на САЩ, на когото се подиграват шепа прокремълски пропагандисти, е пристигнал в Киев, докато бункерният лидер Путин, който обещаваше да е в Киев за 3 дни, не смее вече една година да излезе от бункера си.

Изненадващата и необявена предварително визита на Джо Байдън има символично значение - тя се случва дни преди да се отбележи година от инвазията на руската армия в Украйна. На 24 февруари 2022 г. Владимир Путин започна пълномащабна непредизвикана война срещу украинците. САЩ са страната, която оказва най-голяма подкрепа (финансова и военна) на Украйна, за да се защити срещу руския агресор.

In #Kyiv, traffic was blocked in the center and large traffic jams were noticed. Rumor has it that this is because of the cortege of an important foreign delegation. pic.twitter.com/FfDo4Ut9sR