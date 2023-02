Байдън от Киев: Путин сгреши фатално

Президентът на САЩ Джо Байдън каза в понеделник, че целта на посещението му в Киев е да потвърди непоколебимия ангажимент на Съединените щати към „демокрацията, суверенитета и териториалната цялост на Украйна“ - дни, преди да се навърши година от началото на пълномащабната непредизвикана война, започната от Русия срещу Украйна.

Американският лидер пристигна на необявено посещение в столицата на Украйна Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и високопоставени украински политици. Байдън каза, че руският президент Владимир Путин е направил поредица от погрешни изчисления, преди да нареди нахлуване в Украйна на 24 февруари 2022 г.

„Той смяташе, че Украйна е слаба и Западът е разделен. Мислеше, че може да издържи повече [от нас]. Но той сгреши фатално“, посочи Байдън, цитиран от „Ню Йорк Таймс“. „Путин разчиташе, че Западът ще се разколебае в подкрепата си [към Украйна] и ще бъде разделен пред лицето на руската агресия. Мислеше си, че ще издържи повече от нас. Сега не смятам, че Путин вече мисли така“, заяви американският президент.

Преди година, когато Русия започна войната, Путин обещаваше да превземе Киев за три дни. Вместо това, вече една година руският президент не смее да напусне своя бункер, а редица европейски и световни лидери посетиха Украйна и показаха своята подкрепа към нейната свобода и независимост.

„През последната година Съединените щати изградиха коалиция от нации от Атлантическия до Тихия океан, за да помогнат за защитата на Украйна с безпрецедентна военна, икономическа и хуманитарна подкрепа – и тази подкрепа ще продължи“, заяви американският президент. В речта си редом до президента Зеленски Джо Байдън похвали смелостта на Украйна по време на войната, като същевременно отбеляза, че е посетил Киев шест пъти, когато преди това е бил вицепрезидент. „Знаех, че ще се върна“, каза той. По време на посещението на американския президент в Киев звучаха сирените за въздушна тревога.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския си колега Джо Байдън са обсъдили предоставянето на оръжия с голям обсег на Украйна по време на днешното му изненадващо посещение в Киев, предаде агенция "Ройтерс". Байдън от своя страна съобщи, че Украйна ще получи нов пакет военна помощ за 500 милиона долара, който ще бъде обявен утре.

Байдън определи като „черна нощ“ ранните часове на 24 февруари, когато руската армия започна пълномащабна инвазия в Украйна. „Една година по-късно Украйна стои. Демокрацията устоя“, каза Байдън. Зеленски посочи, че „демократичният свят“ трябва „да спечели тази историческа битка“. „Това е най-важното посещение в цялата история на отношенията между САЩ и Украйна“, каза Зеленски и добави, че то „подчертава резултатите, които вече сме постигнали“. „Днес нашите преговори бяха много ползотворни“, каза още Зеленски.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ясно подчерта, че Русия „няма никакъв шанс да спечели“ войната, която започна преди близо една година, по повод изненадващото посещение на неговия американски колега Джо Байдън в Киев, предаде Франс прес. Новите оръжейни доставки, обещани от Байдън, представляват „недвусмислен сигнал, че руските опити за спечелване (на войната) нямат да имат никакъв шанс“, заяви Зеленски. САЩ са страната, предоставила най-голяма финансова и военна помощ на Украйна в битката ѝ срещу държавата-терорист Русия. И тази подкрепа няма да спре - а напротив, руската армия ще търпи все по-големи загуби и унижения на украинска земя.

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD