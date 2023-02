По руската телевизия: „Наши самолети трябваше да ескортират Байдън до Киев“

В комедийното предаване на Олга Скабеева по руската телевизия един от гостите ѝ заяви, че руснаците „дали гаранции за сигурност“ на американския президент Джо Байдън, който вчера направи изненадваща и историческа визита в украинската столица.

Американският президент се срещна с Володимир Зеленски и политическото ръководство в Киев, уверявайки украинците, че САЩ и западните страни ще продължат подкрепата си, за да може Украйна да спечели войната срещу Руската терористична федерация.

По руските пропагандни канали обаче продължават още да живеят с илюзията, че е останал някой, който се впечатлява от заплахите на военнопрестъпния режим на Владимир Путин.

„Можехме да унищожим Байдън. Но ако го бяхме направили, кой ще го наследи? Камала Харис? Смятам единствено, че Байдън трябваше да отиде там с хеликоптер, както пътува по принцип, а наши [руски] изтребители трябваше да го ескортират до Киев. Щеше да е по-впечатляващо“, каза руският генерал-лейтенант Евгений Бужински.

Turns out, it was Russia that allowed and even helped Biden arrive to Kyiv - Russian propagandists discuss his visit. pic.twitter.com/RJzC7ySFlq