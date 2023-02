Психичните отклонения на Путин и руснаците са неизлечими

След загубата във войната срещу Украйна Владимир Путин и руснаците трябва да станат обект на психомедицински изследвания, макар че щетите може би вече са необратими.

Съветникът на украинското президентство Михайло Подоляк заяви, че честването на масовия геноцид над украинския народ с митинг-концерт с участието на Путин е признак за психическо разстройство. Вчера руският президент заяви на стадион „Лужники“ в столицата, че Русия се бие в Украйна „за свои исторически земи“.

„Разбира се, че след войната Руската федерация и руското общество определено ще станат обект на психомедицински изследвания. Защото събирането на десетки хиляди хора на стадиона, за да отпразнуват демонстративно годишнината от масовия геноцид на украинците, е явно психическо отклонение“, написа Подоляк в Туитър.

Военнопрестъпният режим на Путин продължава да проявява признаци на остра шизофрения, след като обвини западните страни за войната и заяви, че „руската армия е влязла в Украйна, за да спре войната“. Утре се отбелязва година от началото на пълномащабната инвазия на руската армия в Украйна. „Тридневната спецоперация“ по превземането на Киев вече продължава година.

Attention, Germany!



Russians sing about "Russian flag over Berlin" at Luzhniki stadium. pic.twitter.com/cBRixnlTgY