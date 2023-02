Латвийски депутат пожела на руската делегация в ОССЕ да последва кораба „Москва“

Латвийският депутат Ричард Колс нарече руската делегация в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа „военни престъпници“ и им пожела да отидат на известното място, на което отиде руският крайцер „Москва“ - а именно, нахуй.

Флагманът на руския Черноморски флот беше превърнат в подводница от украинските въоръжени сили, а прочутата фраза („Російський військовий кораблю, іди нахуй“ на укр.) се превърна в синоним на украинската съпротива и воля за победа във войната срещу руските терористи.

„В Украйна няма „криза“. Има война от 2014 година. Учтиво моля да не използваме такива термини като „криза“ за случващото се в Украйна. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа трябва да защитава принципи, а вместо това седим тук, сякаш нищо не се е случило. Руската делегация и федерация искат да анексират украински територии. Искам да отправя послание към руската делегация...“, заяви латвийският представител в ОССЕ и член на Комитета по външни въпроси на Латвия, след което пожела на руснаците да отидат нахуй.

Руските членове на парламента бяха остро критикувани за ролята им във войната срещу Украйна. Критиките бяха отправени по време на сесията на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Въпреки че много държави призоваха да не бъдат издавани визи на руските делегати, Австрия позволи на девет делегати от Русия да вземат участие в сесията, като посочи, че е задължена от закона да го направи, тъй като централата на международната организация е във Виена. Шестима от руските делегати са обект на санкции от ЕС.

Украински депутати не пожелаха да присъстват на форума в знак на протест срещу руското участие. На сесията словашки депутат прочете на глас речта на украинска делегация, в която руските делегати са наречени престъпници. „Присъствието им е обида към жертвите на техните зверства“, се казва още в речта на украинските представители. Когато руските представители започнаха да говорят, мнозина от другите делегати демонстративно напусната залата в знак на протест.

To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN