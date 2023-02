Украински удар! Експлозии и дим се виждат на руското военно летище в Ейск

Днес са чути експлозии в близост до летище в руския град Ейск. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на руски медии.

Местни медии съобщават за експлозии с видим дим в близост до летището.

Местни жители са публикували в социалните мрежи видеоклип, на който се чува воят на сирените, вероятно на аварийни автомобили, движещи се към летището.

In Yeisk, Russia an explosion was reported near the airfield after an UAV attack.



These UAV attacks whole day really make my day.



🇺🇦🙏 pic.twitter.com/1VS4ojujac