Полските специални служби посъветваха Медведев да продължи да комбинира алкохол с наркотици.

Това се случи в отговор на думите му относно „изчезването“ на Полша и нейния премиер Моравецки в случай на война между Русия и НАТО.

Бившият руски президент и заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че при евентуална война на НАТО срещу Русия „не е сигурно кой ще победи“, но Полша, като фронтова държава на НАТО, „със сигурност ще изчезне заедно с глупавия си премиер“.

Това беше неговата реакция на изявлението на полския премиер Матеуш Моравецки, че Украйна има пълното право да атакува територията на Русия и че последната скоро ще изгуби войната.

Източник: WAR FACTS

Бесарабски фронт

Dear Mr Medvedev



Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.



Please continue doing it.