Пригожин полудя: псува Шойгу и Герасимов пред трупове на войници (18+)

Основателят на частната военна компания „Вагнер“ Евгений Пригожин за пореден път отправи тежки критики към военното ръководство на Русия заради липсата на боеприпаси.

Пригожин, застанал до десетки трупове на бойци от „Вагнер“, пряко нападна военния министър Сергей Шойгу и началника на Генералния щаб Валерий Герасимов. Той поиска от руското военно ръководство повече боеприпаси и оръжия за фронта.

От месеци Пригожин повтаря, че неговите войници са зле оборудвани. Всекидневно стотици от тях са изпращани като пушечно месо срещу украинската армия. Вчера пък Пригожин нарече Дмитрий Медведев „клоун“ заради заплахите за използване на ядрено оръжие срещу Украйна, след като два дрона атакуваха Кремъл няколко часа по-рано.

„Сега ме слушайте, суки, това са нечии бащи и нечии синове. Имаме 70% недостиг на амуниции. Шойгу, Герасимов, къде са амунициите?“, крещи Пригожин пред трупове на войници от „Вагнер“.

Предупреждение: видеото не е подходящо за лица под 18 години

Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.



He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n