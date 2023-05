Руският посланик в Полша стана за смях: не му позволиха да положи венец пред съветския паметник във Варшава

Активиски попречиха на руския посланик в Полша Сергей Андреев да положи венец и цветя пред съветския паметник в столицата Варшава, предаде полската национална агенция PAP.

Дипломатът слезе от бронирана лимузина, придружен от своята охрана, но пътят му бе препречен от полски и украински активисти. В крайна сметка Андреев не успя да положи венеца пред съветския паметник и си тръгна безславно обратно към посолството.

По ирония на съдбата, върху монумента е изписано „В памет на войниците от Съветската армия, загинали за освобождението на Полша от германската окупация през 1944 – 1945 година“. Именно Съветският съюз, заедно с Нацистка Германия, си поделят Полша през 1939 година, давайки начало на Втората световна война, нарушавайки всички международни договори и спогодби. Сталин и Хитлер дълго време са съюзници, преди Хитлер да обяви война на СССР.

Посланичката на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова също срещна съпротива от активисти пред окупаторския паметник в центъра на София. „Ние няма да допуснем връщането на нацизма“, каза Митрофанова, докато армията на Владимир Путин продължава да убива цивилни в Украйна и да изстрелва ракети по цивилни обекти.

The #Russian Ambassador to #Poland failed to lay a wreath at the memorial in #Warsaw.



The citizens forced him to leave the place. pic.twitter.com/9c6yrf2uS9