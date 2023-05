Раздвижване по фронта в Бахмут. Какво се случва?

Москва опроверга съобщенията от проруски военни блогъри и началника на наемническата армия "Вагнер" за пробив на украинските сили по фронтовата линия в Бахмут. Късно снощи няколко руски военни блогъри публикуваха в каналите си в "Телеграм" информация за настъпление на украинските въоръжени сили през позиции, от които руските военни са се изтеглили около оспорвания град в източна Украйна.

Военният кореспондент на руската държавна телевизия Евгений Поддубний съобщи, че украинските войски заплашват бойците на "Вагнер" с обсада - нещо, за което лидерът на наемниците Евгений Пригожин, предпуреждава неколкократно.

Москва: "Ситуацията е под контрол"

От Кремъл обявиха, че няколко украински диверсионни операции са били осуетени. Информация за предполагаемото руско отстъпление от Бахмут не беше дадена. "Общата ситуация е под контрол", казаха от министерството на отбраната в Русия.

