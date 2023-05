Руските войници опресняват знанията си по математика, паниката се усеща във въздуха

Руснаците усещат Бурята (Storm) във въздуха. Това обяви украинското Министерство на отбраната, визирайки ракетите с далечен обсег Storm Shadow, които ЗСУ получиха от Великобритания.

Въоръжените сили на Украйна вече разполагат с крилати ракети, които според военни експерти могат да поразяват цели на 300 километра разстояние. Кримският мост в окупирания от руските терористи украински полуостров Крим също попада в обсега на Storm Shadow.

„Някак си всички пергели изчезнаха от книжарниците в Русия. Наборниците опресняват знанията си по математика, по-специално изчисляването на радиус (например 300 км). Учат се бързо“, написаха иронично в Туитър от Министерството на отбраната на Украйна.

Maybe they feel the Storm in the air. Somehow, all school compasses have completely disappeared from stationery stores in russia. Conscripts are refreshing their knowledge of mathematics, specifically in radius measurements (e.g 300 km). They are learning fast. pic.twitter.com/F5T91JfATp