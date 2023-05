Украйна: Свалихме шест ракети „Кинжал“, руските терористи нямат шанс

Нов невероятен успех за украинските ВВС! Снощи защитниците на нашето небе свалиха ШЕСТ руски хиперзвукови ракети "Кинжал" и 12 други ракети. Това заяви украинският министър на отбраната Олексий Резников след поредната масирана руска ракетна атака по Украйна.

„Руските терористи нямат шанс да надделеят над Украйна. Благодарим на нашите военнослужещи от ВВС и нашите партньорски държави, които инвестираха в обезопасяването на небето над Украйна и цяла Европа. Нека победим заедно!“, написа в Туитър Резников.

Another unbelievable success for the Ukrainian Air Forces! Last night, our sky defenders shot down SIX russian hypersonic Kinzhal missiles and 12 other missiles.



80-1-6=❌



russian terrorists have no chance of prevailing over Ukraine. Their weapons can and should be countered by…