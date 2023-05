Бойци на „Вагнер“ заплашиха: Ще отидем на Червения площад!

Войници на частната военна компания „Вагнер“ отправиха заплаха към руския депутат Виктор Соболев, който каза по-рано, че „Вагнер“ е „незаконно въоръжено формирование“.

Генерал-лейтенант Виктор Соболев заяви, че руските войници, които решат да се присъединят към компанията на Евгений Пригожин, рискуват да бъдат осъдени на 15 години затвор. По думите му „Вагнер“ трябва да мине под крилото на Министерство на отбраната на Русия.

Както е известно, Пригожин е в явен конфликт с военното командване на РФ. Той критикува военното ведомство, че не осигурява на наемниците му достатъчно оръжия и боеприпаси в битката за Бахмут.

Във видеопослание трима бойци на „Вагнер“ заплашиха Соболев с нецензурни думи и заявиха, че ако е необходимо ще отидат на Червения площад в Москва, за да „спасят руския народ“ от хора като него.

Mercenaries of the #Wagner PMC threatened Deputy Viktor Sobolev to come to Red Square after the defeat in the war and punish him.



Earlier, Sobolev stated: "PMCs are an illegal armed formation, it is not clear where it is registered and what it does." pic.twitter.com/M7iVindLz1