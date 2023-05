Изтребител се разби в Испания (ВИДЕО)

Изтребител Ф-18 катастрофира по време на тренировъчен полет в Испания. Пилотът от 15-а ескадрила е успял да катапултира, преди бойната машина да се разбие в района на военната база в Сарагоса.

Мъжът, чието име не се съобщава, е откаран в болница, където се лекува от нараняванията си, посочват в кратко изявление от испанските военновъздушни сили.

Животът му е извън опасност, твърдя медицински източници. По първоначална информация няма пострадали цивилни. Причината за инцидента се разследва, предадe NOVA.

