Какво се знае дотук за убийството на Красимир Каменов-Къро

Красимир Каменов-Къро и съпругата му са били застреляни в Кейптаун, ЮАР днес. Местната полиция съобщава за още две жертви, за които се предполага, че са български граждани.

Красимир Каменов-Къро и съпругата му са били убити днес в Кейптаун, ЮАР, съобщава БНТ, позовавайки се на свои източници. По информация на Министерството на външните работи има и още двама убити, за които се предполага, че са български граждани. Официална информация за самоличността на жертвите все още няма. От полицията в южноафриканския град съобщават, че четиримата загинали са двама мъже и две жени на възраст между 40 и 50 години.

#sapsWC Crime scene experts are still combing the scene in Constantia where the bodies of 4 people, 2 females and 2 males, were discovered this morning. The victims, aged between 40 and 50 were discovered with gunshot wounds. #CrimeStop #MySAPSApp MEhttps://t.co/U4JcxWJhO9 pic.twitter.com/2QZI1ETqEu