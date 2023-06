Китайски боен кораб пресече пътя на американски

Военноморските сили на САЩ публикуваха видеозапис на това, което те определиха като "опасно взаимодействие" в Тайванския проток, при което китайски военен кораб преминава пред американски разрушител, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Американските военни заявиха, че разрушителят “Чун-Хун”и канадската фрегата “Монреал”извършвали "рутинно" преминаване през пролива в събота, когато китайският кораб се изпречил пред американския, приближавайки се на около 130 метра. На видеото, публикувано от ВМС на САЩ ясно се вижда как китайският военен кораб пресича пътя на "Чун-Хун". Американският боен кораб не променя курса си. Чува се глас на английски език, който очевидно изпраща радиосъобщение до китайския кораб, предупреждавайки за "опити за ограничаване на свободата на корабоплаването", макар че точната формулировка не се чува ясно заради шума от вятъра.

Китай не е коментирал директно критиките на САЩ относно инцидента, а външното му министерство не отговори веднага на молбата за коментар, отправена днес. В събота вечерта китайските военни упрекнаха САЩ и Канада, че "умишлено провокират” рискова ситуация с рядкото съвместно плаване на техни кораби.

Вчера тайванското министерство на отбраната нарече действията на Китай "провокация" и заяви, че е обща отговорност на свободните и демократични държави да поддържат мира и стабилността в пролива. "Всякакви действия за увеличаване на напрежението и опасността няма да допринесат за регионалната сигурност", се казва в изявлението. Министерството призова Китай да зачита правото на свобода на корабоплаването.

Китай разглежда Тайван като своя територия. Пекин засилва военния и политическия натиск върху Тайпе, включително организирайки редовни маневри в близост до острова. Според САЩ на 26 май китайски изтребител е извършил "ненужно агресивна" маневра в близост до американски военен самолет над Южнокитайско море в международното въздушно пространство.

A Chinese warship intercepted a U.S. destroyer in the Taiwan Strait on June 3. A look from the USS Chung-Hoon.#China #TaiwanStrait #IndoPacific #PLA #PRC #Beijing #USNavy #ChungHoon #USChina pic.twitter.com/lA3S6UllDM