НАТО: Това показва бруталността на руската война

Разрушаването на язовирна стена в Нова Каховка показва бруталността на руската война в Украйна. Това заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг.

"Разрушаването на стената на язовир "Каховка" днес излага на риск хиляди цивилни и причинява тежки екологични щети“, написа Столтенберг в социалната мрежа Туитър.

"Това е възмутителен акт, който още веднъж показва бруталността на руската война в Украйна“, допълни той.

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine.