Руснаците унищожиха селскостопански комбайни Leopard 2 (ВИДЕО)

Руското министерство на отбраната обяви, че е унищожило осем танка Leopard 2, доставени от западните съюзници на украинските въоръжени сили.

По стара традиция обаче се оказа, че Москва лъже. На разпространените кадри от Русия всъщност биват унищожавани селскостопански комбайни John Deere, а не модерни западни военни танкове.

Дори проруски пропагандисти признаха в Телеграм, че на видеото не виждат танкове, а селскостопанска техника. В Русия трябва да внимават колко танкове Leopard 2 “унищожават“, защото много скоро отново могат да изпаднат в неловката ситуация да са унищожили повече от получените в Украйна. Вижте кадрите:

Also is it really a Leopard? Or even a tank? Some military analysts say these are harvesting machines. https://t.co/4SsRhDszoE