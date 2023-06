Зеленски и Ердоган спешно по телефона

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е обсъдил по телефона с турския си колега Реджеп Ердоган „хуманитарните и екологичните последици“ от наводненията, причинени в Южна Украйна от разрушаването на язовир „Каховка“, съобщава БТА.

„Говорихме за хуманитарните и екологичните последици от руския терористичен акт в Каховската ВЕЦ , включително рисковете за Запорожката АЕЦ“, написа Зеленски в Tуитър, като добави, че по време на телефонния разговор е предал на своя турски колега „списък със спешни нужди за справяне с бедствието“.

Had a phone call with the President of 🇹🇷 Türkiye @RTErdogan. Spoke about the humanitarian and environmental consequences of the Russian act of terrorism at the Kakhovka hydroelectric power plant, including risks for #ZNPP. Handed over a list of Ukraine's urgent needs to…