Южноафриканският президент пристигна в Украйна

Южноафриканският президент Сирил Рамафоса пристигна днес в Украйна, като визитата му има за цел посредничество за намиране на мирно решение на войната, предаде Ройтерс, като се позова на неговата канцелария, съобщи БТА.

Очаква се Рамафоса да се срещне през деня с украинския президент Володимир Зеленски, след което ще отпътува за Русия за разговори с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург утре. Южноафриканското президентство публикува в Туитър кадри от пристигането на Рамафоса в района на Буча край Киев. Той дойде с влак от Полша.

Заедно с президента на Сенегал Маки Сал, Рамафоса оглавява делегация, включваща лидерите на Замбия и Коморските острови и премиера на Египет. Мисията ще предложи серия от "мерки за изграждане на доверие" по време на стартиралите усилия за посредничество, гласи проект на рамков документ, видян от Ройтерс.

В текста се посочва, че целта на мисията е "да популяризира значението на мира и да насърчи страните да се съгласят на воден от дипломацията процес на преговори". Тези мерки биха могли да включват изтегляне на руските войски, изтегляне на тактическите ядрени оръжия от Беларус, отменяне на заповедта за арест на Путин, издадена от Международния наказателен съд, както и облекчаване на санкциите срещу Москва.

Може да последва споразумение за прекратяване на военните действия, което ще трябва да бъде придружено от преговори между Русия и Запада, се посочва в документа. Киев твърди, че неговият план, който предвижда изтегляне на руските войски от всички окупирани украински територии, трябва да бъде основа за намирането на решение за прекратяване на войната.

